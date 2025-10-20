Das ist Spitze(r): Fußballerin erzielt in der A-Klasse in fünf Spielen 21 Tore

Diese Tor-Quote ist fantastisch - wohl einmalig im Landkreis-Fußball und sogar besser als die Serie von FC Bayern-Superstar Harry Kane: Kristina Spitzer (24) von der Frauen-SG FC Penzing/FC Hofstetten hat in der laufenden Saison bereits 21 Tore erzielte. Und das in gerade mal fünf Spielen in der A-Klasse. Das ist mehr als die Hälfte der 40 Treffer, die der Tabellen-Zweite insgesamt auf dem Konto hat.

Gleich dreimal gelang der ehemaligen Dießener Landesliga- und US-College-Spielerin, die zu Saisonbeginn zurück nach Penzing zu ihrem Heimatverein gewechselt war und bereits zweimal bei den Herren in der A-Klasse zum Einsatz kam (gegen Scheuring und zusammen mit Milena Kadach gegen Windach) ein Fünferpack: Beim 10:0 gegen die SG Herrsching/Perchting, beim 13:0 gegen die SG Puch/Biberg/Olching und zuletzt beim 9:1 gegen Hohenfurch (mit 14-Minuten-Hattrick).

Ohne Spitzer gibt es das erste torlose Spiel der SG

„Nur“ je dreimal traf sie beim 5:1 gegen RW Überacker III und zum Auftakt gegen den SV Fuchstal. Da gab’s mit 3:4 trotz drei Spitzer-Toren die bislang einzige Saison-Niederlage. Und vor zwei Wochen in Hechendorf fehlte die Penzinger „Tormaschine“ – prompt gab’s mit 0:0 das einzige Spiel, in dem die Mannschaft nicht traf. „Es macht richtig viel Spaß“, sagt sie. „Aber es ist noch Luft nach oben. Man hat viel mehr Zeit in dieser Liga – und so hätten es noch mehr Tore sein können…“ Die zweitbeste Torschützin der SG ist übrigens Johanna Bauer aus Hofstetten mit fünf Toren in sechs Spielen – das schaffte Spitzer dreimal in einer Partie – das ist Spitze(r)!