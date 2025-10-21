Für Alex Steffens platzt der Traum von WM-Gold kurz vor dem Ziel

Wie heißt es so schön: Erst hast du kein Glück und dann kommt auch noch Pech dazu… So in etwa ging es dem Dießener Rennradfahrer Alexander Steffens (32) auf der Schlussphase des Straßenrennens bei der UCI-WM im australischen Lorne. Da zerplatzte der Traum vom Regenbogen-Trikot oder zumindest von einem Platz auf dem Podium – obwohl das so lange zum Greifen nah schien.

Beim Zeitfahren über 23 Kilometer landete Steffens zum Auftakt der Championships in 31:30 min und einem Rückstand von 36 Sekunden auf den neuen österreichischen Weltmeister Daniel Hochstrasser auf Platz 7 – ein ordentliches Ergebnis, aber nicht der ganz große Coup. Immerhin war der Mann vom Ammersee damit bester Deutscher.

Den Schwerpunkt hat Steffens auf das Straßenrennen gelegt

Das Hauptaugenmerk von Steffens galt drei Tage später der „Königsdisziplin“, dem Granfondo, einem Straßenrennen über 131 Kilometer und 1900 Höhenmeter entlang der „Great Ocean Road“ vorbei an beliebten Badestränden im Südosten Australiens. Dumm, dass der gebürtige Starnberger da dann baden ging. Dabei hatte er einen Super-Start erwischt: Er kam am ersten Anstieg als Spitzenreiter an, führte das Feld auch nach 36 und sogar nach 93 Kilometern an, war den Großteil des Rennens Erster einer Dreier-Ausreißergruppe.

Das Trio hielt den Vorsprung von einer Minute auf das 30-Mann-Verfolger-Feld bis an die Great Ocean Road, also bis etwa 30 Kilometer vor dem Ziel. Dank der „aktiven Aufholjagd einer sehr aktiven Fünfergruppe aus Polen“ holten die Verfolger dann 15 Kilometer vor dem Ziel auf und schlossen zu Alex und Co. auf. „Dann gingen die taktischen Spielchen mit einer Reihe von Beinahe-Stürzen los“, erzählt Steffens.

Steffens muss wegen eines Sturzes vor ihm abbremsen

Sein nächstes Pech: „500 Meter vor dem Ziel, als ich noch in aussichtsreicher Position für einen Podiumsplatz lag, kam es vor mir fast zum Sturz. Ich musste abbremsen und hatte so keine Chance mehr. Die Träume von einer Medaille waren geplatzt.“ Mit vier Sekunden Rückstand auf den holländischen Sieger Jeroen van Voorden belegte der Dießener im Endklassement in 3:08,47 h schließlich Platz 25 – zum Podium fehlten nur vier Sekunden. Resümee: „Ob 25. oder 15. ist am Ende egal. Ich bin stolz auf meine Leistung, sie hat gestimmt. Am Ende hat einfach das Quäntchen Glück gefehlt.“ Immerhin: „Australien war ein tolles Erlebnis, auch wenn’s mit Medaille noch schöner gewesen wäre.“

Am Dienstag landete Steffens nach 19 Flugstunden wieder in München. „Jetzt ist erst mal Rennpause angesagt“, erzählt er. „Dann werden wir besprechen, wie’s weitergeht.“ Die WM 2026 findet in Japan statt – da hofft er auf mehr Glück als in Down Under.