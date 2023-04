Landkreis

vor 3 Min.

Kreisliga. Dem SV Unterdießen gelingt der späte Ausgleich

Plus Abstiegsrunde Kreisliga/Kreisklasse: Rott setzt sich beim SV Prittriching durch. Der SV Igling schwebt schon wieder in Gefahr.

Artikel anhören Shape

In der Abstiegsrunde der Kreisliga gab es diesmal nur eine Partie: Der TSV Utting war zu Gast in Unterdießen – einen Sieger gab es nicht, die Partie endete mit einem 1:1-Remis. Das Spiel verlief ausgeglichen, mit wenig Torchancen auf beiden Seiten. Unterdießen spielte immer wieder gut nach vorne, war allerdings vor dem Tor zu ungefährlich. Mitte der zweiten Hälfte gingen die Gäste vom Ammersee durch einen verwandelten Foulelfmeter mit 1:0 in Führung. Erst in der Nachspielzeit gelang dem Gastgeber der 1:1-Ausgleich. Für beide Mannschaften war es das erste Unentschieden in der zweiten Saisonhälfte.

Das Heimspiel des FC Penzing gegen Eichenau wurde abgesagt, der Nachholtermin steht noch nicht fest.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen