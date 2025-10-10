Luftpistole-Bayernliga: Zum Auftakt steht für Edelweiß Stoffen ein Derby an

Für die Lufpistolen-Schützen von Edelweiß Stoffen und der SG Raisting beginnt am Wochenende die neue Saison in der Bayernliga. Am Sonntag treffen die Mannschaften am Ammersee auch gleich aufeinander. Unsere Redaktion hat mit Vertretern beider Vereine darüber gesprochen, was sich getan hat und welche Ziele in der neuen Saison anstehen.

In der gewohnten Besetzung werden die Stoffener auch diese Saison wieder an den Schießstand gehen. Dem Team gehören Michaela Brosselt-Guggemos, Matthias Ettner, Matthias Fischer, Florian Ettner und Steffi Böhm-Lutzenberger an. Als Nachrücker stehen bei Bedarf Heribert Ettner und Sabrina Pfeiffer bereit. Trainer ist weiterhin der Schongauer Fritz Aigner.

Ziel ist laut Helmut Ettner, er wird auch den Heimwettkampf der Stoffener in zwei Wochen moderieren, vorrangig der Klassenerhalt. „Wir wollen möglichst früh die Punkte holen, damit es gegen Ende der Saison nicht unnötig spannend wird.“ Es müsse abgewartet werden, wie leistungsstark die beiden Aufsteiger seien. Mit Minderoffingen (Landkreis Donau-Ries) wartet eines dieser Teams am Sonntag bereits auf die Stoffener.

Die Stimmung bei den Schützen der SG Raisting ist vor dem Saisonstart und Heimwettkampf gut. Ab 10 Uhr geht es gegen Edelweiß Stoffen um die ersten Punkte. Zweiter Gegner an diesem Tag ist dann 15 Uhr „Der Bund Allach“. Personell gibt es eine Veränderung. Silke Jakisch ist umgezogen und steht nicht mehr zur Verfügung. Für sie rückt Patrick Popp nach. Mannschaftsmitglied Thomas Flakus sagt über ihn, dass er im Training überzeugt habe. „Jetzt gilt es, das im Duell beim Wettkampf auch umsetzen.“ Am Stand stehen neben den beiden – wie schon in der Vorsaison – Helmut Weichart, Philipp Mößmer und Dirk Munker.

Gefragt nach den Zielen gibt Thomas Flakus „den Klassenerhalt +X“ an. Die Bayernliga sei sehr ausgeglichen und er rechne damit, dass die allermeisten Duelle mit 3:2 ausgehen werden und wenige mit 4:1 oder gar 5:0. „Immerhin gibt es in der Bayernliga, anders als in der 2. Liga, immer einen Hin- und einen Rückkampf, das bietet mehr Möglichkeiten, einen Wettkampf auszugleichen, in dem es mal nicht gut lief.“