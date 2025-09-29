Marcel Schrötter vergibt in der letzten Runde eine Platzierung in den Top Ten.

Es ist eine holprige Saison für Motorradpilot Marcel Schrötter in der Supersport-Weltmeisterschaft. Auch im spanischen Aragón lief es nicht wie erhofft, auch wenn der 32-Jährige durchaus Positives aus dem Rennwochenende mitnahm.

Die Qualifikation am Freitag beendete er auf Rang 16, was im Rennen am Samstag die sechste Startreihe bedeutete. Nach 15 strapaziösen Runden überquerte Schrötter als 14. die Ziellinie. Im Rennen verhinderte eine rücksichtslose Aktion eines Kontrahenten eine bessere Platzierung, berichtet Schrötter: „Er hat sehr aggressiv überholt, wodurch ich weit nach außen gedrängt wurde. Dadurch verlor ich auf einen Schlag drei Positionen.“

Für Schrötter verlief das zweite Rennen in Aragón nicht weniger turbulent als am Vortag. Bis zur letzten Runde hatte der 32-Jährige viele Positionswechsel in einer großen Gruppe, führte diese jedoch häufig an. Ein Fahrfehler wenige Kurven vor der Ziellinie kostete ihn aber einige Positionen. Schrötter sah die Zielflagge als 14.

„Auch wenn es auf dem Blatt Papier nicht danach aussieht, mein Gefühl wird besser und besser. Ich habe gekämpft und mein Bestes gegeben, weil ich als Erster meiner Gruppe ins Ziel kommen wollte. Zwei Runden vor Schluss habe ich die Spitze in meiner Gruppe übernommen, weil ich mir ziemlich sicher war, die Jungs anführen zu können. Aber in Kurve eins wurde es eng und ich weit abgedrängt. So hat sich die Gruppe wieder zusammengeschoben.“ In Kurve zehn machte er dann einen Fehler. „Ich wollte dort viel Schwung mitnehmen, bin aber über die Curbs gekommen und das hat das Gegenteil bewirkt. Der ganze Drive war weg, sodass auf der langen Geraden gleich mehrere Fahrer links und rechts an mir vorbeifuhren.“ (AZ)