Motorrad-Profi Marcel Schrötter verpasst in England die Top-Ten

Es läuft einfach nicht für Motorrad-Profi Marcel Schrötter und sein Team WRP-Racing. Auch im englischen Donington blieb der 32-jährige Pflugdorfer hinter den Erwartungen zurück. Im zweiten Rennen musste er seine Ducati auch noch vorzeitig abstellen.

Der Kurs in Donington zählt nicht zu den Lieblingsstrecken von Marcel Schrötter, dennoch hatte er zunächst das Gefühl, sich besser auf die Streckenführung einstellen zu können. Doch in der Schlussphase der Superpole kam für den Pflugorfer die kalte Dusche: Er stürzte und verpasste die letzten fünf Minuten, um sich einen guten Startplatz zu sichern. Zwar blieb Schrötter unverletzt, doch er musste von Rang 15 aus ins erste Rennen gehen.

Schrötter liegt zwischenzeitlich auf Platz zehn

Schrötter versuchte von Beginn an, sich an die Top-Ten heranzuarbeiten und lag nach drei Runden bereits auf dem zwölften Platz. Diesen hielt der Pflugdorfer und rutschte durch Stürze von vor ihm liegenden Fahrern noch auf Platz zehn nach vorne. Aber schon in der 13. Runde war Schrötter wieder auf Platz zwölf zurückgefallen und kam auf diesem auch ins Ziel. „Nach einem schwierigen Start in das Wochenende war es heute nicht einfacher. Es mangelt an Fortschritten“, so Schrötter nach dem ersten Rennen. Dennoch würden er und sein Team alles geben, um im zweiten Rennen „etwas vorwärts zu kommen“, versprach er.

Das allerdings konnten Schrötter und sein Team nicht umsetzen: Bereits im Warmup musste er wegen eines technischen Defekts an die Box und startete damit von Platz 15 aus. Zunächst konnte er einen Platz gutmachen, fiel dann aber wieder zurück und vier Runden vor Schluss musste er seine Ducati in der Box abstellen. „Donington war ein sehr enttäuschendes Wochenende. Wir verkaufen uns aktuell unter unserem Wert. Ich hoffe auf baldige drastische Veränderungen, denn ein Sonntag wie der heute, der komplett zum Abhaken war, darf nicht mehr vorkommen. In einer Situation wie meiner gerade, hängt die Karriere an einem seidenen Faden“, lautete Schrötters frustriertes Fazit. Bereits vom 25. bis 27. Juli finden die nächsten Rennen statt, dann auf dem Balaton Park in Ungarn.