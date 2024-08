Marcel Schrötter ist wieder in der Moto2-WM zu Gast

Nach hektischen Wochen im Juni und Juli für Marcel Schrötter mit den Grand-Prix-Rennen in Assen und auf dem Sachsenring, sowie den darauffolgenden Supersport-WM-Läufen in Donington Park und Most geht es für den 31-jährigen Motorrad-Profi aus Pflugdorf im August weiter voll zur Sache. Schrötter wird am Wochenende beim englischen Grand Prix in Silverstone auch die Kalex Moto2 im Red Bull KTM Ajo Team übernehmen, mit der er bereits in Assen und bei seinem Heimrennen im Freistaat Sachsen respektable Leistungen abgeliefert hat. „Für mich ist es natürlich mega cool, wieder bei Red Bull KTM Ajo einspringen zu können. Mitunter auch, weil es in der Supersport-Weltmeisterschaft derzeit nicht nach Plan läuft“, so Schrötter vor seinem Start.

Zwar, räumt er ein, sei der Wechsel zwischen den Klassen „wohl nicht gerade förderlich für die reine Performance. Aber ich will unsere derzeitige Situation nicht darauf schieben, denn wir haben schon seit einiger Zeit mit einigen Problemen zu kämpfen.“ Die, so hofft er, können aber beim Rennen in Portimao, nur eine Woche später, behoben werden. Zuvor will sich der ehrgeizige Rennfahrer aus Oberbayern in der hart umkämpften Moto2-Weltmeisterschaft auf der Traditionsstrecke Silverstone in England profilieren. „Im Moment freue ich mich nur darüber, wieder in der Moto2 zu sein. Silverstone ist eine besondere und auch eine sehr coole Strecke. Ich hoffe auf ein cooles Wochenende mit dem Red Bull KTM Ajo Team“, blickt Marcel Schrötter auf das Rennen.

Der Grand Prix in Silverstone steht unter einem Motto

Der zehnte Grand Prix der Saison steht übrigens unter dem Motto der 75-Jahr-Feierlichkeiten und soll ein ganz besonderes Ereignis werden. Der Weltmeisterschaftslauf in Silverstone wurde gewählt, weil auf dem berühmten Straßenkurs auf der Isle of Man im Jahr 1949 der erste Grand-Prix-Sieger gekrönt wurde. Aufgrund der einstündigen Zeitverschiebung zu Mitteleuropa wird es am Renntag einen leicht angepassten Zeitplan geben. (AZ)