Ein Wechselbad der Gefühle erlebte der erst 17-jährige Luca Göttlicher bei den Rennen zur Internationalen Deutschen Meisterschaft (IDM) in der Motorrad-Supersport-Klasse in Assen. Der Schwiftiger erzielte seine bislang beste Startposition und überzeugte im ersten Rennen. Im zweiten allerdings zahlte der Motorsportler in seiner ersten Saison in dieser Rennserie etwas Lehrgeld.

