Motorrad-Profi Marcel Schrötter startet für ein neues Team

Nach der - unbefriedigenden - Saison ist vor der Saison. Der Pflugdorfer Motorrad-Profi Marcel Schrötter hat bereits seine ersten Testfahren in Jerez und Valencia hinter sich. Die Saison 2025 in der Supersport-Weltmeisterschaft beginnt zwar erst Mitte Februar auf Phillip Island (Australien), doch der 31-Jährige hat schon jetzt viel zu tun - schließlich geht er mit einem neuen Motorrad und einer neuen Crew in einem neuen Rennstall in seine 15. WM-Saison, die dritte in der Supersport-Klasse (seriennahe Motorräder).

Augsburger Allgemeine Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Marcel Schrötter Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Australien Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis