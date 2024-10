Das letzte Rennen der Internationalen Deutschen Motorradmeisterschaft (IDM) hatte es für den Schwiftinger Motorrad-Profi Luca Göttlicher in sich. Trotz einiger Schwierigkeiten, die er meistern musste, sicherte er sich in seiner ersten Saison in dieser Rennserie in der Gesamtwertung einen hervorragenden siebten Platz.

Margit Messelhäuser Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Saisonfinale Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Schwifting Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis