„Mir hat in meinem Leben noch nie etwas so viel Spaß gemacht wie das Mountainbiken, es ist einfach meine Leidenschaft“, sagt der Landsberger Lenhard Wartena, der kürzlich bei der Mountainbike-Enduro-Weltmeisterschaft in Italien gestartet ist. Es ist erst spät, durch ein Schulprojekt, zu dem Sport gekommen. Die Bedingungen bei der WM waren sehr schwierig.

