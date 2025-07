Nach neun Jahren beim FC Bayern: Sydney Lohmann zieht es nach England

Die Fußballerin Sydney Lohmann aus Pürgen wird die Bundesliga-Fußballerinnen des FC Bayern München nach neun Jahren verlassen. Zur kommenden Saison schließt sich die 25-Jährige dem englischen Erstligisten Manchester City an. Das gibt ihr bisheriger Verein auf seiner Internetseite bekannt.

Sydney Lohmann wechselte nach ihren ersten Jahren beim SV Lengenfeld zum VfL Kaufering und kam über den SC Fürstenfeldbruck zum FC Bayern München, für den sie seit 2016 aufläuft. Im Jahr 2021 war sie LT-Sportlerin des Jahres. Aktuell zählt sie zum Kader der deutschen Frauen-Fußballnationalmannschaft bei der Europameisterschaft in der Schweiz. Im ersten Gruppenspiel gegen Polen (2:0) stand Lohmann 21 Minuten auf dem Platz, im zweiten Gruppenspiel gegen Dänemark kam sie am Dienstagabend hingegen nicht zum Einsatz. Insgesamt hat Lohmann bisher 39 Länderspiele absolviert.

In ihrer Zeit bei den FC Bayern Frauen feierte die 25-Jährige insgesamt vier deutsche Meisterschaften und gewann in der vergangenen Saison zudem den DFB-Pokal sowie den Supercup. „Die vergangenen neun Jahre haben eine ganz besondere Bedeutung in meinem Leben, ich bin dem FC Bayern unfassbar dankbar. Ich habe in dieser Zeit nicht nur sportlich, sondern auch menschlich unglaublich viel gelernt und viele wunderschöne Momente erlebt – von meinem Bundesligadebüt 2017 über die erste deutsche Meisterschaft 2021 bis hin zum Double in diesem Jahr“, wird Lohmann auf der Internetseite des FC Bayern zitiert. (AZ)