Scheurings Luftpistolen-Team kommt in der 1. Liga mit einem „blauen Auge“ davon

„Da ist die erste Mannschaft noch mit einem blauen Auge davongekommen“, kommentiert Scheurings Schützenmeister Franz Berghofer die Ergebnisse vom zweiten und dritten Durchgang in der 1. Bundesliga Luftpistole. Fast alle Schützen waren hinter den Erwartungen zurückgeblieben, dennoch reichte es noch zu dem einen „Pflichtsieg“. Pech hatte dagegen die zweite Mannschaft in der 2. Liga: Kurzfristig fiel eine Stammkraft aus und nur dank Alfred Franz konnten die Edelweiß-Schützen zumindest mit fünf Aktiven antreten.

Insgeheim hatten sich die Scheuringer in der 1. Bundesliga ein bisschen mehr ausgerechnet, denn sowohl Ötlingen als auch Ludwigsburg waren Gegner auf Augenhöhe. Am Ende war man im Lager der Edelweiß-Schützen froh, dass es zum Pflichtsieg gegen Schlusslicht Ötlingen reichte. Einzig David Probst, so Berghofer, erreichte an den beiden Wettkampftagen Normalniveau - eigentlich zu wenig, um zu punkten. „Aber diesmal hatten wir das Glück, das uns schon so oft fehlte“, sagt Berghofer, denn am Ende setzten sich die Scheuringer knapp mit 3:2 durch. „Egal, wir nehmen die Einzelpunkte gerne mit, hinterher fragt keiner mehr.“

Dusko Petrov behält im Stechschuss die Nerven

Trotz der guten 375 Ringe musste sich David Probst auf Position eins seinem Gegner (379) geschlagen geben. Überhaupt nichts ging bei Dusko Petrov, eigentlich eine Bank: Gerade mal 366 Ringe konnte er vorweisen und musste ins Stechen - da behielt er aber die Nerven (10:9). Sichere Einzelpunkte fuhren auch Philipp Ranzinger (374:367) und Stefan Hirmer (369:363) ein, Adrian Offer (368:373) kam nach einer schwachen dritten Serie nicht mehr ran - mit 3:2 holte sich Scheuring die Punkte.

Mehr oder weniger auf verlorenem Posten standen die Scheuringer in der zweiten Partie. Lediglich Adrian Offer holte einen Einzelpunkt, wobei erst in der letzten Serie die Entscheidung fiel. Für David Probst (374:381), Dusko Petrov (372:380), Stefan Hirmer (366:377) und Michaela Bösl (355:361) war wenig zu holen, wobei Bösl erst in der letzten Serie einen durchaus möglichen Einzelpunkt vergab. Das Minimum haben die Scheuringer rausgeholt und liegen mit 4:4 Punkten auf dem 9. Tabellenplatz.

Alfred Franz springt für die erkrankte Viktoria Samol ein

Nicht so gut lief es für die zweite Mannschaft, die sich in der 2. Bundesliga zweimal geschlagen geben musste. „Kurzfristig fiel Viktoria Samol krank aus“, berichtet Marco Balg. „Wir waren froh, dass Alfred Franz eingesprungen ist, alle anderen möglichen Kandidaten waren auch krank oder im Urlaub.“ Aber nicht nur Franz hatte einen schweren Stand - es lief einfach nichts zusammen. „Am Ende haben wir verdient verloren“, fasst Balg das Wochenende zusammen. „Wir müssen einen Haken dahinter machen und wieder nach vorne schauen. In der Tabelle rutschen die Scheuringer mit 2:6 Punkten auf den vorletzten Tabellenplatz.

Da die Edelweiß-Schützen erst in der Relegation den Klassenerhalt schafften, werden sie als Aufsteiger gewertet und tragen in dieser Saison nur einen „halben“ Wettkampf aus - der findet am Sonntag, 2. November, statt, zu Gast ist dann der Tabellensiebte HSG München II. Auch wenn es schwierig wird - vielleicht verhilft der Heimvorteil den Scheuringern zu den so wichtigen nächsten Punkten.