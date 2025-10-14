In Australien hat Radrennfahrer Steffens die Chance auf zwei WM-Medaillen

Lorne – das ist ein beliebter Badeort im australischen Bundesstaat Victoria, 140 Kilometer südwestlich von Melbourne. Dort greift der Dießener Rennradfahrer Alexander Steffens (32) in den nächsten Tagen zweimal nach WM-Gold. Am Donnerstag (Start um 15.13 Uhr) beim Zeitfahren über 23 Kilometer und am Sonntag (Start um 7.15 Uhr) beim Granfondo, dem Straßenrennen über 131 Kilometer und 1900 Höhenmeter entlang der berühmten Great Ocean Road im Südosten Australiens.

Seit zwei Wochen bereitet sich der Fitness-Kaufmann vom Ammersee in „Down Under“ bei frühlingshaften Temperaturen, aber viel und kräftigem Wind auf die UCI-Weltmeisterschaften vor. „Der Jetlag ist überwunden. Ich bin in Form und die Beine sind gut“, erzählt er. Und fügt an: „Ich habe hier schon Kängurus und Koalas gesehen und unter einem wunderschönen Regenbogen trainiert – jetzt fehlt mir nur noch das Regenbogentrikot.“ Das bekommt beim Radfahren bekanntlich der Weltmeister.

Für Steffens ist das Zeitfahren ein Test für das Straßenrennen

„Mein Hauptaugenmerk liegt natürlich auf dem Granfondo, das Zeitfahren sehe ich eher als Test für das Straßenrennen“, berichtet der Chef des Dießeners ASC-Teams. „Die Strecke ist wellig und sehr anspruchsvoll, mit zwei Bergen nach zehn und 70 Kilometern und am entlang der Ocean Road. Da bleibt keine Zeit zum Ausruhen. Die Strecke liegt mir, es kann losgehen.“ Die Konkurrenz ist groß: In Steffens Altersklasse 19 bis 34 sind 200 Fahrer am Start.