Gute Leistungen beim Turnier des Reitclubs Landsberg

Für das Turnierwochenende des Reitclubs Landsberg hatten rund 400 Starterinnen und Starter gemeldet. Trotz angesagtem Dauerregen und kühlen Temperaturen kamen die meisten auch tatsächlich. Sie setzten dem Schmuddelwetter zwar Enthusiasmus und Sportsgeist entgegen, dennoch mussten die letzten Springprüfungen am Samstagnachmittag aufgrund der rutschigen Bodenverhältnisse abgesagt werden. Auch der Balancier-Eierlauf-Ritt, bei dem die 15 angemeldeten Starter auf ihren Pferden einen Slalom durchqueren sollten, während sie eine Suppenkelle mit einem Überraschungsei in ihrer Hand hielten, fiel ins Wasser.

Turniermannschaft des Reitclubs Landsberg zeigt sich von der besten Seite

Am Sonntag fand alles wie geplant statt. Auch die eigene Turniermannschaft des Reitclubs zeigte sich von ihrer besten Seite. Im Reiterwettbewerb Schritt-Trab siegten Alma Dirauf auf „Nabot Rigolo“ und Caroline Kliem auf „Tonshaou“, letztere sogar in zwei Wettbewerben. In den Reiterwettbewerben mit Galopp landeten Annalena Förster mit „Tonshaou“ und erneut auch Alma Dirauf mit „Nabot Rigolo“ auf Platz eins. Dazu konnten sich die Reiterinnen des Reitclubs Landsberg im Dressurreiterwettbewerb der Klasse E platzieren. In dieser Prüfung gab es eine gesonderte Wertung für Schulpferde, in der sich Annalena Förster auf „Tonshaou“ den zweiten Rang und Sofia Ksionski auf „Call me Oskar“ den dritten Platz sichern konnten.

In der Gesamtwertung bedeutete dies den vierten und fünften Platz. Weitere Platzierungen gingen an Alissa Akra auf „Tonshaou“, Kristina Kaßing auf „Ballystina“, Marie Knuth auf „Sweet Mérida“ und Katharina Schulz auf „Funtastic Filou“. Außerdem konnten zahlreiche Reitschülerinnen bis zehn Jahre in den Ponyführzügelklassen erfolgreich ihre Fähigkeiten unter Beweis stellen.

Franziska Edelmann, Trainerin im Verein und Organisatorin des Turniers, sagte anschließend: „Trotz allem sind wir sehr zufrieden mit dem Wochenende. Das Ziel, den Basissport zu fördern und die eigenen Reiter an den Turniersport heranzuführen, haben wir definitiv erreicht.“ Das nächste Turnier auf dem Gelände der Pössinger Au ist für Mai 2025 geplant.