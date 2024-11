Kauferings Ruder-Team ist bei Regatta in Würzburg erfolgreich

Erfolgreich war das Ruder-Team des Ruderclub am Lech Kaufering: Alle sechs Teilnehmende schafften es bei der Bocksbeutel-Regatta der Würzburger Rudervereine aufs Treppchen. Die Bedingungen waren perfekt: Die Regattastrecke liegt umgeben von Weinbergen in einem traumhaft herbstlichen Ambiente am Rande von Würzburg, mit angenehmer Strömung des Mains, die die Bootsgeschwindigkeiten nochmal hochkurbelte.

Bei einer Distanz über 4500m konnten sich Natalie Barby und Maria Türk im Frauen Doppelzweier mit einer Zeit von 16:38 Minuten über einen dritten Platz freuen, den sie sich auf den letzten 200 Metern noch mit einem starken Endspurt gegen die Konkurrenz aus Darmstadt sicherten. Den ersten Platz mit einer soliden Zeit von 15:04 Minuten holte sich der Männer Doppelvierer mit Frank Heidenhain, Franz Brücklmayr, Sascha Barby und Holger Niemeier. „Wir freuen uns sehr, dass wir ohne viel gemeinsames Training so ein hervorragendes Ergebnis erzielen konnten“, so Holger Niemeier, Schlagmann in dem Vierer. (AZ)