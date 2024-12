Ruderer aus Kaufering überzeugt bei der Kaderprüfung

Beim Herbst-Langstreckentest des Landesruderverbandes Baden-Württemberg und der „Regionalgruppe Süd“ konnte Jonas Walter vom Ruderclub am Lech Kaufering (RCLK) seine diesjährige Rudersaison auf dem Wasser erfolgreich im Junioren-Einer beenden. In einem breit aufgestellten Feld von circa 30 Booten ruderte sich der Kauferinger auf den zweiten Platz über eine Distanz von 5300 Metern. Er erreichte das Ziel mit einer Zeit von 21:49 Minuten, 15 Sekunden hinter seinem Gegner aus Frankfurt – eine bemerkenswerte Leistung.

Im Winter arbeiten die Ruderer am Ergometer

„Es war eine intensive, jedoch erfolgreiche Rudersaison für Jonas dieses Jahr“, so Jens Tepe, Trainer des RCLK. „Wir sind stolz auf seine Leistung und wollen in der Wintersaison gleich daran anschließen.“ Im Rudern gibt es keine Winterpause, denn jetzt stehen wichtige Tests auf dem Ruderergometer an, um sich in dem bayerischen U19 Kader zu positionieren. (AZ)