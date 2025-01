Theis Hagemeister aus Kaufering will in den Deutschland-Achter

Der Ruder Club am Lech Kaufering hat bereits einige große Talente im Rudersport hervorgebracht. Nun macht sich ein ehemaliger Kauferinger auf, im Flaggschiff des Deutschen Ruderverbands einen Platz zu erobert. Theis Hagemeister, der auf dem Lech seine ersten Erfahrungen gesammelt hat, hat gute Chancen, als Schlagmann in das traditionsreiche Boot einzusteigen.

Es klingelte an der Haustür des Vorsitzendendes Ruder Club am Lech Kaufering. „Ich bin der Theis und ich will rudern“. Er sei aber doch noch sehr klein und mit 10 Jahren etwas zu jung, befand der Vorstand damals. Aber wenn Eltern oder größere Geschwister dabei wären, stellte dieser damals in Aussicht. Es klingelte kurz darauf wieder: „Das ist mein größerer Bruder Nils und der will auch rudern“. Damit gab es für den Vorsitzenden natürlich kein Argument gegen eine Aufnahme von Theis und Nils - eine gute Entscheidung, wie sich zeigte.

Theis entwickelte sich schnell und bald waren auch Siege auf den bayerischen Meisterschafts-Regatten in verschiedenen Bootsgattungen zu verzeichnen. Da Hagemeister dank seiner Mutter über einen niederländischen Pass verfügte, konnte er auch für die Niederlande starten. Als Schlagmann einer Achtermannschaft unter dieser Flagge belegte er in Henley den zweiten Platz und war auch auf anderen hochwertigen Regatten erfolgreich. Bei den U23-Weltmeisterschaften 2019 errang er mit dieser Mannschaft die Bronzemedaille. Im Vierer ohne Steuermann siegte er im B-Final der Europameisterschaften in München im Jahre 2022. Mit Jannik Metzger wurde Theis Hagemeister 2024 deutscher Meister im Zweier ohne Steuermann.

In einem Rennen war Hagemeister bereits Schlagmann im Deutschland-Achter

Beim Basel-Head im vergangenen Herbst durfte der inzwischen zur Weltklasse zählende Ruderer Theis Hagemeister den Schlagplatz des Deutschland-Achters schon mal „ausprobieren“. Aktuell ist der nun 27-Jährige in Portugal im Trainingslager, anschließend finden die Zweier-Ohne-Bildungen statt und danach das Trainieren in diesen Booten für die Kleinbootmeisterschaft. Nach der Kleinbootüberprüfung findet die Selektion der Ruderer für die Großboote Vierer und Achter statt. Nach Robert Sens (in den 1995er-Jahren als Jüngster im Deutschland-Achter, Weltmeister im Zweier-ohne-Steuermann und anderen Erfolgen, heute Vorstand Leistungssport im Deutschen Ruderverband) ist Hagemeister der zweite Weltklasse-Ruderer aus dem Hause des Ruder Club am Lech Kaufering. Besonders dort werden dem 27-Jährigen die Daumen gedrückt für die angestrebten Nominierungen und die nächsten Starts. (AZ)