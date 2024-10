Bernhard Stork aus Thaining ist Landesschützenkönig

An elf Tagen fand im Rahmen des Münchner Oktoberfests das Landesschießen im Schützenzelt statt. An mehr als 80 Schießständen hieß es beim laut Verband größten, regelmäßig stattfindenden Freischießen der Welt wieder: „Gut Schuss“. Und dieser besondere Schuss gelang dabei Bernhard Stork von „Grüne Au Thaining“: Er holte sich den Titel mit der Luftpistole.

Für Bernhard Stork, der schon seit Jahren für Thaining an den Stand geht, ist es der erste Schützenkönigstitel. Mit einem 67,0-Teiler setzte er sich klar mit der Luftpistole durch - der Zweitplatzierte konnte einen 117,9-Teiler vorweisen. Bei der Siegerehrung im Schützenzelt war laut Pressemitteilung des Bayerischen Sportschützenbunds auch viel Prominenz vertreten. So waren unter anderem S. K. H. Prinz Wolfgang von Bayern und dessen Sohn S. K. H. Prinz Philipp von Bayern (in Vertretung des Protektors S. K. H. Herzog Franz von Bayern), die beiden Staatsminister Hubert Aiwanger und Joachim Herrmann, die Sportbürgermeisterin der Landeshauptstadt München Verena Dietl mit zahlreichen Stadträten, die Präsidentin der Israelitischen Kultusgemeinde München und Oberbayern Dr. Charlotte Knobloch und der DSB-Präsident Hans-Heinrich von Schönfels im Schützenzelt.

Siegerehrung findet am Fuße der Bavaria statt

Im Rahmen der Siegerehrungsfeier lobte die Sportbürgermeisterin der Landeshauptstadt München die Leistungen der Schützenvereine, sowohl im Sport als auch im Ehrenamt. Die Landeshauptstadt sei auf seine Schützen, das Oktoberfest-Landesschießen und das Prädikat „Immaterielles Kulturerbe Bayern“ für die beiden Landesschießen stolz.

Zum feierlichen Abschluss des Oktoberfest-Landesschießens 2024, an dem mehr als 4300 Schützinnen und Schützen teilgenommen hatten, rief der 1. Landesschützenmeister Christian Kühn die neuen Landesschützenkönige aus: am Fuße der Bavaria, vor Zehntausenden von Zuschauern, mit klingendem Spiel, Böller- und Salutschuss. Während ihrer einjährigen „Regentschaft“ verkörpern die Landesschützenkönige die traditionsreiche Schützenkultur Bayerns. (AZ)