Bundesliga: Scheuring will mit beiden Teams Klassenerhalt schaffen

Dass ein Verein mit seinen Mannschaften sowohl in der 1. als auch 2. Bundesliga vertreten ist, kommt fast in keiner Sportart vor – außer bei den Schützen. Im Landkreis Landsberg hat es Edelweiß Scheuring mit seinen Luftpistolen-Teams geschafft, bereits das zweite Jahr in den höchsten Ligen an den Stand zu gehen. Doch diesmal gibt es in der Aufstellung einige Änderungen, auch wenn das Saisonziel bei beiden Mannschaften identisch ist. Die Chancen, dass es keine Zittersaison wird, sind jedenfalls groß.

