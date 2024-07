Für Maximilian Ulbrich beginnt das Abenteuer Olympia

Der Countdown für die Olympischen Spiele in Paris läuft: Am 26. Juli findet die Eröffnungsfeier für dieses sportliche Highlight statt. Noch ganz locker sieht Maximilian Ulbrich dem Ereignis entgegen, dabei hätte er allen Grund, inzwischen nervös zu werden. Der Schütze der FSG Dießen wird in drei Disziplinen an den Start gehen. Bereits am Tag der Eröffnungsfeier wird es für ihn ernst.

