Schwimmerin des SC Lechfeld holt bei bayerischer Meisterschaft Bronze

Zum Abschluss der Schwimm-Saison stand noch die bayerische Meisterschaft auf dem Plan. Vom SC Lechfeld hatten sich dafür Malisa Janicki, Samuel Rümmer und Jonah Munday qualifiziert und alle drei zeigten sehr gute Leistungen - Malisa Janicke schaffte es sogar aufs Podest.

Malisa belohnte sich mit persönlicher Bestzeit für ihren Einsatz und Trainingsfleiß mit der Bronze-Medaille über 100m Rücken. Jonah und Samuel schafften es zwar nicht, sich eine Medaille zu sichern, zählen aber in Bayern zu den besten in ihrem Jahrgang. Ausgesprochen positiv fiel dann auch das Fazit beim SC Lechfeld aus. Nicht nur die drei Teilnehmer der bayerischen Meisterschaft, sondern die ganze Mannschaft habe eine überragende Leistung gezeigt. Die Sportlerinnen und Sportler haben an sehr vielen Vergleichs-, Einladungs- und Pflichtwettkämpfen im Inland und Ausland mega erfolgreich teilgenommen mit dem Höhepunkt bei der bayerischen Meisterschaft. (AZ)