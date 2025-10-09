Spitzenspiel und Wiedersehen mit alten Bekannten für den TSV Landsberg

Die Gesichter sind am Lech noch wohlbekannt. Aber das Trikot hat sich verändert. Genauso wie die aktuelle Tabellenposition: Mit dem Löwen auf der Brust grüßen zwei ehemalige Landsberger Fußballer von der Tabellenspitze der Bayernliga Süd. Die würde die Truppe von Trainer Christoph Rech mit einem Sieg erobern.Am Freitag (das ursprünglich für Samstag angesetzte Spiel wurde vorverlegt) geht’s an der Grünwalder Straße 114 in München gegen ihren Ex-Club. Erster gegen Zweiter – mehr Spitzenspiel geht nicht.

Torwart Stefan Musa (22) und Oldie Alexander Benede (36) sind mittlerweile für die zweite Mannschaft des TSV 1860 München im Einsatz. Benede, der ehemalige Landsberger Kapitän (76 Einsätze von 2021 bis 2024) ist mit 377 Partien für fünf Vereine auch Rekordspieler der Bayernliga. Er ist seit seinem Wechsel an die Grünwalder Straße der Leitwolf der jungen Mannschaft von Trainer Alper Kayabunar (39), der gerade für zwei Partien (ein Unentschieden, eine Niederlage) bei den Profis in der 3. Liga aushalf.

Torwart verließ Landsberg wegen fehlender Perspektive auf einen Stammplatz

Und Keeper Musa, der den TSV im Sommer, auch mangels Perspektive auf den Stammplatz im Tor, verließ, nachdem er in der Saison 13 Mal für den verletzten Leo Leimeister zum Einsatz gekommen war, brachte es in der laufenden Saison auf sieben Spiele als Nummer eins der „kleinen Löwen“. Er stand zuletzt beim 2:2 in Kirchanschörung in der Löwen-Kiste. „Es war die richtige Entscheidung, es läuft gut. Ich durfte sogar schon bei den Profis mittrainieren, das war eine schöne Erfahrung“, sagt der Torwart. „Die Mannschaft ist super, jeder will sich zeigen und die Jungen geben richtig Gas.“

Dazu kommt: Mit Vitus Eicher (34), dem ehemaligen Zweitliga-Keeper der Löwen, hat Musa einen erfahrenen Torwart-Trainer bekommen: „Ein Top-Typ und ein Top-Trainer“, schwärmt der 1,86-Meter-Mann, der im Juni schon beim 0:0 im Testspiel gegen Landsberg im Löwen-Tor stand. Hält er am Freitag wieder? „Das entscheidet sich erst am Spieltag“, verrät Musa. Und fügt an: „Ich würde mich darüber natürlich sehr freuen.“

Fußball-Bayernliga: Bester Angriff trifft auf die beste Abwehr

Abwehrchef Benede und Keeper Musa – am Freitag wird so einiges an Arbeit auf die beiden Ex-Landsberger zukommen. Ihr früherer Verein stellt mit 34 Treffern (das sind acht mehr als 1860 II) die Torfabrik der Liga. Mit nur acht Gegentoren weisen die Löwen hingegen die beste Abwehr auf – das kann ein interessanter Vergleich werden. Für genügend Spannung ist jedenfalls gesorgt. Auch, weil der Sieger der Partie als Tabellenführer ins nächste Spiel geht. „Das ist für alle Anreiz genug“, sagt Landsbergs Co-Trainer Furkan Kircicek (29). Und er verspricht: „Das wird ein richtig gutes Spitzenspiel.“

Landsberg-Coach Rech muss nicht nur heute im Hit auf seinen Kapitän verzichten: Max Holdenrieder (27) fällt nach einem Sehnenriss am Oberschenkel wie Kircicek für den Rest des Jahres aus. Auch sein Stellvertreter steht auf der Kippe: Max Berwein (29) musste zuletzt beim 7:1 gegen Ismaning wegen Oberschenkelproblemen passen. Einsatz fraglich, genauso wie der von Tiziano Mulas (23/Knie). Erfreulich: Simon Gartmann (26) ist nach einer Schambeinentzündung wieder ins Training eingestiegen.