Die 1. Bundesliga Luftpistole ist wieder in Scheuring zu Gast

Es ist schon fast Tradition: Die Scheuringer Luftpistolen-Schützen beenden die Saison in der 1. Bundesliga mit einem Heimwettkampf: Am 4. und 5. Januar lädt das Edelweiß-Team wieder in die Lechrainhalle ein und sie haben sich dafür viel vorgenommen: „Wir wollen mindestens einen Wettkampf gewinnen“, sagte Schützenmeister Franz Berghofer. Die Vorbereitung war diesmal ungewöhnlich - sie fand in Serbien statt.

