Kontrastprogramm für Stoffen und Raisting in der Bayernliga Luftpistole

Mit Heimwettkämpfen starten die Luftpistolen-Teams von Stoffen und Raisting ins neue Jahr: Am Sonntag bauen beide Mannschaften auf die vertraute Atmosphäre, um im Kampf um den Klassenerhalt in der Bayernliga wichtige Punkte zu sammeln. Dabei erwartet die Teams ein Kontrastprogramm: Während der Tabellenführer in Raisting zu Gast ist, erwartet Stoffen das Schlusslicht der Liga.

Endlich mal im Wettkampf an die Trainingsleistungen anknüpfen, das wird das große Ziel von Stoffen sein. Auf dem fünften Platz gehen die Edelweiß-Schützen in den 5. Wettkampftag und dürfen sich noch nicht sicher fühlen. Zwar liegen noch drei Teams hinter den Lechrainern, doch lediglich vier Punkte trennen die Teams zwischen Platz fünf und acht - die letzten beiden Mannschaften müssen am Saisonende die Liga verlassen. Kann der Gastgeber aber sein Potenzial abrufen, sollte ein großer Schritt in Richtung Klassenerhalt drin sein.

Auch gegen den Tabellendritten hat Stoffen eine Chance

Ab 10 Uhr starten die Stoffener den Wettkampftag mit der Begegnung gegen den Tabellendritten Reinhartshausen. Auch wenn die Gäste mit zehn Punkten oben mitmischen, im ersten Aufeinandertreffen war es eine ganz enge Geschichte gewesen. Ringgleich (1807) endete die Begegnung, Stoffen unterlag aber knapp mit 2:3. Mit ein bisschen Glück könnte das Pendel zugunsten der Stoffener ausschlagen. Vom Papier her leichteres Spiel sollte Stoffen in der zweiten Begegnung haben, dann geht es gegen Schlusslicht Schönbach (ab 15 Uhr). Doch der Schein trügt, denn der Tabellenletzte hat seinen bislang einzigen Sieg ausgerechnet gegen die Edelweiß-Schützen erzielt. Auch wenn die Paarungen teilweise eng waren: Die 0:5-Niederlage war doch bitter für die Lechrainer. Da geht es also nicht nur um Revanche, Schönbach muss auch mit Blick auf den Ligaverbleib in die Schranken gewiesen werden.

Die SG Raisting hat den Spitzenreiter zu Gast

Einen Schritt näher am Klassenerhalt sind die Raistinger, die mit ausgeglichenem Punktekonto auf Rang vier liegen - sicher darf sich aber auch das Ammersee-Team noch nicht fühlen. Und gleich zum Auftakt, ab 10 Uhr, steht eine extrem schwere Aufgabe an für die Raistinger, sie treten gegen den Tabellenführer Bund Allach an den Stand. Im ersten Aufeinandertreffen sah die 2:3-Niederlage der Raistinger zwar relativ knapp aus, was die Einzelergebnisse betraf, war es dann aber doch deutlich gewesen.

In ihrem zweiten Wettkampf (Beginn 15 Uhr) könnte die SG auch Stoffen Schützenhilfe leisten. Der Gegner Asbach-Bäumenheim geht punktgleich mit den Edelweiß-Schützen als Tabellensechster in den Wettkampftag. Den ersten Vergleich hatten die Raistinger mit 3:2 gewonnen, ein ähnliches Ergebnis würde beide Mannschaften dem Klassenerhalt ein gutes Stück näher kommen lassen. Zudem kommt es am Ammersee ab 11.30 Uhr zum Vergleich zwischen Asbach-Bäumenheim und Großaitingen, ab 13.30 Uhr bekommt es Großaitingen mit Spitzenreiter Allach zu tun.