Perfekter Abschluss für Scheuring I in der 1. Bundesliga Luftpistole

Es war ein Wettkampf zum Genießen für die Edelweiß-Schützen Scheuring. Erneut trugen sie das Finale der 1. Bundesliga Luftpistole in der Lechrainhalle aus und zahlreiche Fans sorgten für beste Stimmung. „Trotzdem, wenn man am Stand steht, will man vor allem gewinnen“, sagte Scheurings Trainer und Schütze Oliver Balg. Im ersten Wettkampf gelang dies zwar nicht, dafür im zweiten umso eindrucksvoller.

