Schlechte Voraussetzung für Scheuring in der Bundesliga Luftpistole

Für die erste Luftpistolen-Mannschaft von Scheuring steht am Samstag ein vielleicht wegweisender Wettkampf an: Der Vorletzte der 1. Bundesliga tritt gegen das Schlusslicht an. Doch ausgerechnet diesmal müssen die Edelweiß-Schützen auf ihre Nummer eins verzichten. Am Sonntag wird es für die zweite Mannschaft in der 2. Bundesliga ernst, sie wollen Spitzenreiter Glattbach ein Bein stellen, müssen aber auch auf einen Stammschützen verzichten.

Margit Messelhäuser

Luftpistole

Scheuring