Motorrad-Profi Schrötter trennt sich vor dem letzten Rennen der Supersport-WM von seinem Team

Mit großen Hoffnungen war der Pflugdorfer Motorrad-Profi Marcel Schrötter mit seinem neuen Team WRP Racing in die Supersport-Weltmeisterschaft gestartet. Doch diese Hoffnungen lösten sich bald in Luft auf und nun findet die Zusammenarbeit auch noch ein vorzeitiges Ende. Nach dem vorletzten Lauf der WM-Serie haben sich der 32-Jährige und sein Team getrennt. Dabei hatte es beim Rennen in Estoril zunächst sehr gut ausgesehen.

Dass Schrötter im Kampf um den WM-Titel keine Rolle spielen wird, hatte sich im Laufe der Saison schon bald herausgestellt. Nach einem guten Start mit einem Podestplatz (Rang 3) gleich zu Beginn, lief es nicht mehr für den Pflugdorfer, zweimal kam er als Vierter noch unter die Top-Fünf, hinzu kamen einige Top-Ten-Platzierungen, doch ab Mitte der Saison fuhr Schrötter meist hinterher.

In Estoril fährt Schrötter in der Superpole auf Platz fünf

Beim vorletzten Rennen in Estoril kam noch mal Hoffnung auf, als der Pflugdorfer in der Superpole den fünften Platz erreichte, doch im ersten Lauf gab es für ihn einen Schreckmoment: Sein Lenker brach nach etwa der Hälfte des Rennens. „Ich kann nur sagen, dass ich Glück hatte, dass ich bei diesem Vorfall keinen anderen Fahrer getroffen habe und dass es an einer relativ langsamen Stelle passierte. Ich möchte mir gar nicht vorstellen, was passiert wäre, wenn es am Ende der Start-/Zielgeraden bei 280 km/h passiert wäre, mit sechs oder sieben Fahrern in der Gruppe vor mir,“ sagte Schrötter nach dem Unfall.

Schrötters Zukunft ist ungewiss

Das zweite Rennen war wieder ernüchternd: Der Tag begann wieder mit technischen Problemen im Warm-up und auch im Rennen selbst fehlte Schrötter die nötige Pace, um konkurrenzfähig zu sein - Platz 16 war das enttäuschende Resultat. „Ich kann nur sagen, dass es mir leidtut, dass es so geendet ist. Dieses Kapitel ist nun endgültig abgeschlossen und ich werde versuchen, mich neu zu positionieren“, so Schrötter nach seinem letzten Rennen für das WRP-Team. Er versucht nun, noch ein Team für das Saisonfinale am 18./19. Oktober in Jerez zu finden, „ansonsten konzentrieren wir uns voll und ganz auf die Zukunft“.