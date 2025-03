Domenico Calabrese will Tennis im Landkreis Landsberg populär machen

Domenico Calabrese – da denkt man sofort an „Bella Italia“, an den Urlaub im Süden, an Pizza, Rotwein und ans Meer. Doch der 21-jährige Landsberger (wohnt in Ellighofen) ist in München geboren – der klangvolle Name stammt von Papa Angelo, der aus Apulien in Süditalien stammt. Domenico, der „von früher Kindheit an“ Tennis spielt und bis 14 auch im Bayern-Kader stand, hat einen großen Traum: Er will den „weißen Sport“ im Landkreis wieder zu mehr Popularität verhelfen. Dazu hat er die DC-Sportsacademie ins Leben gerufen.

Thomas Ernstberger Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Tennis Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Sport Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis