TSV Finning erwartet zum Benefizspiel den Fußball-Regionalligisten FC Memmingen

Am Sonntag, 6. Juli, ab 15.30 Uhr, ist am Sportplatz Finning Anstoß für ein Highlight für Fußballfans in Finning und Umgebung: Der Regionalliga-Aufsteiger FC Memmingen ist zu Gast beim TSV Finning, um ein Freundschaftsspiel für einen guten Zweck auszutragen. Die Einnahmen aus Eintrittsgeldern und Werbung kommen dem Verein First Responder Finning zugute, der für die wertvolle Arbeit der Ersthelfer vor Ort steht.

Das Freundschaftsspiel verspricht laut Pressemitteilung nicht nur spannende sportliche Unterhaltung, sondern auch die Gelegenheit, die ehrenamtlichen Retter in der Gemeinde zu unterstützen. „Die First Responder Finning leisten unverzichtbare Arbeit, indem sie bei medizinischen Notfällen oft als Erste vor Ort sind und qualifizierte Hilfe leisten, bis der Rettungsdienst eintrifft“, so Organisator Maik Renger, zweiter Vorsitzender des TSV Finning. Die Arbeit der First Responder sei daher entscheidend für die Sicherheit und Gesundheit der Bevölkerung in Finning und Umgebung.

Memmingen sagte Finning schnell für das Benefizspiel zu

Man freue sich sehr, den FC Memmingen in Finning begrüßen zu dürfen. „Es ist eine Ehre, dass ein so hochklassiger Verein unsere Initiative unterstützt. Wir haben uns eine attraktive und erfolgreiche Mannschaft für dieses Spiel gewünscht. Ich habe eine E-Mail geschrieben und zwei Tage später kam die Zusage“, so Renger. Man hoffe auf zahlreiche Zuschauer, die nicht nur ein tolles Fußballspiel sehen wollen, sondern auch bereit sind, für einen guten Zweck zu spenden.

„Der FC Memmingen wird als Aufsteiger in die Regionalliga Bayern mit Sicherheit eine starke Mannschaft auf den Platz schicken und den Zuschauern packende Szenen bieten. Auch der TSV Finning wird sicher alles geben, um sich vor heimischem Publikum bestmöglich zu präsentieren und den Favoriten herauszufordern“, so Thomas Reichart, zweiter Vorsitzender des FC Memmingen.

Der TSV Finning freut sich auf zahlreiches Publikum

Laut Florian Högenauer, zweiter Vorsitzender First Responder Finning, setzten beide Mannschaften mit diesem Spiel ein starkes Zeichen für den Zusammenhalt in der Region. „Im Namen des First Responder Vereins danke ich dem TSV Finning herzlich für die Initiative und die Organisation dieses großartigen Events. Jede Unterstützung hilft uns dabei, weiterhin schnell und zuverlässig Hilfe in Finning, Entraching, Hofstetten und allen umliegenden Ortschaften leisten zu können“, so Högenauer. Neben dem Fußballspiel werden auch Speisen und Getränke angeboten. Beide Mannschaften laden alle ein, am 6. Juli zum Sportplatz des TSV Finning zu kommen, um nicht nur ein spannendes Fußballspiel zu erleben, sondern auch, um einen wichtigen Beitrag für die Sicherheit zu leisten. „Jeder Euro zählt und unterstützt die lebensrettende Arbeit der First Responder“, so Maik Renger. (AZ)