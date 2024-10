TSV Landsberg zieht positives Fazit nach der Bayernliga-Hinrunde

Eine turbulente Hinrunde in der Fußball-Bayernliga liegt hinter dem TSV Landsberg: Nach acht Spieltagen hatte das Team nicht nur erst einen Punkt geholt, sondern auch schon den ersten Trainerwechsel hinter sich. Was dann kam, war eine fabelhafte Entwicklung des Teams, das nun von Platz 12 aus bei Schalding-Heining am Samstag (14 Uhr) in die Rückrunde startet. Doch nicht nur sportliche geht es aufwärts, sagt Abteilungsleiter Nico Held.

Margit Messelhäuser Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

TSV Landsberg Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Alexander Schmidt Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis