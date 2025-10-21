Turn-Teams aus dem Kreis Landsberg glänzen beim Bayernpokal des Turngaus Amper-Würm

Sehr gute Ergebnisse erzielten die Turn-Mannschaften des TSV Utting und ASV Dießen beim Bayernpokal des Turngaues Amper-Würm. Am Ende gab es für die Teams insgesamt acht Podestplätze, dazu kommen noch hervorragende Ergebnisse in der Einzelwertung. Für einige Teams geht es dank der guten Ergebnisse nun zum Regionalentscheid Oberbayern.

In Starnberg fand die dritte Runde im Bayernpokal statt - für die Teams vom Ammersee war es ein erfolgreicher Wettkampf. Die Teams des TSV Utting erreichten folgende Platzierungen: 1. Platz M8/9, 1. Platz M14-17, 2. Platz M12/13, 3. Platz M8/9 II, 3, Platz M10/11 und die Turner (M18+) holten ebenfalls Bronze. Für den ASV Dießen gab es einen 1. Platz durch die M7 und Rang 2 durch die M8/9.

Auch in der Einzelwertung liegen die Ammersee-Vereine vorne

Diese hervorragenden Mannschaftsleistungen waren natürlich nur dank großartiger Einzelleistungen möglich. Den ersten Platz in ihren Altersklassen sicherten sich Anian Linke, Emil Nowarre und Niklas Portenwänger (alle TSV Utting) sowie Nico Schön (ASV Dießen). Auf dem zweiten Platz landeten Ferdinand Mayer-Tasch (Utting) und Gabriel Nelson (Dießen), komplettiert wird der Erfolg durch Rang 3 von Mads Höhl (Utting).

Die jeweils besten zwei Mannschaften haben sich zudem für den Regionalentscheid qualifiziert, der im November in Bad Tölz ausgetragen wird. Es bleibt spannend und die Turner werden alles geben, um bestmöglich vorbereitet in diesen Wettkampf gehen zu können. (AZ)