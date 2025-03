Damen II der Lechrain Volleys sind erneut Bezirkspokalsieger

In Germering fand das Turnier um den Bezirkspokal der Volleyball-Damen 2025 statt, und der Wanderpokal geht in diesem Jahr nach 2023 erneut an die Damen II der Lechrain Volleys.

Nur mit sieben Damen und somit ohne Auswechselspielerin reiste Trainer Tom Arzberger zum Turnier. Die Vorrunde startete mit zwei machbaren Gegnern und ungefährdeten Siegen. Im dritten Vorrundenspiel unterlag das LRV-Team aber den Damen des TSV Winhöring in zwei knappen Sätzen. Als Gruppenzweiter gelang es den Lechrainerinnen, sich über eine erfolgreiche Zwischenrunde doch noch für das Finale zu qualifizieren. Dort hieß der Gegner erneut TSV Winhöring und es kam zur erhofften Revanche.

Lechrain Volleys drehen nach Rückstand noch mal auf

Doch die Winhöringer Damen spielten auch im Finale groß auf und ließen im ersten Satz nichts anbrennen. Nach einem langen Turniertag wollten sich die LRV-Damen aber nicht einfach so geschlagen geben. So mobilisierte jede Spielerin noch einmal die letzten Kraftreserven und es gelang in einem gemeinschaftlichen Kraftakt, die Winhöringer aus dem Tritt zu bringen und den zweiten Satz zu gewinnen. Auch der anschließende Tiebreak ging dann an die sieben leicht erschöpften, aber glücklichen Lechrainerinnen (19:25, 25:17, 15:10). Doch damit ist die Saison für die Damen II noch nicht zu Ende. Am 6. April kämpfen sie in der Relegation in Esting um den Klassenerhalt in der Bezirksliga West. (AZ)