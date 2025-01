Die Lechrain Volleys wollen Revanche nehmen für klare Niederlage

Zum Auftakt der Rückrunde in der Landesliga Südwest steht für die erste Herrenmannschaft der Lechrain Volleys ein richtungsweisendes Auswärtsspiel an. Das Team trifft am Samstag auf den TSV Unterhaching, gegen den das Hinspiel deutlich verloren ging. Diese Niederlage hat Spuren hinterlassen – und genau das soll nun Motivation für eine starke Revanche sein. Die Voraussetzungen sind besser denn je: Alle Spieler sind fit und brennen darauf, es dem Gegner diesmal deutlich schwerer zu machen. Trainer Stefan Fissek hat die Lehren aus dem Hinspiel gezogen. Ein erfolgreicher Start in die Rückrunde ist essenziell, um Selbstvertrauen zu tanken und die Saisonziele weiter im Blick zu behalten. Die Landesliga Südwest zeigt Woche für Woche, wie eng die Teams beieinanderliegen – eine kämpferische und konzentrierte Leistung ist daher Pflicht. Spielbeginn ist am Samstag um 13.30 Uhr in der Arena Unterhaching.

Auch für die erste Damenmannschaft hat die Winterpause ein Ende. Zum Rückrundenstart in der Landesliga Südwest geht es für die Lechrain-Damen am Samstag auswärts gegen den SV Esting. Im Hinspiel konnte das Spiel mit 3:1 gewonnen werden. Ein Selbstläufer wird das nicht, eine konzentrierte Leistung des Tabellensiebten wird erforderlich sein. Die zweite Damenmannschaft spielt ebenfalls am Samstag. Für das Team von Trainer Tom Arzberger geht es nach München. Dort treffen sie in der Bezirksliga West auf den Sechsten der aktuellen Tabelle Jahn München sowie auf den Tabellenletzten SV SW München II.

Junges Team der Lechrain Volleys will sich Selbstvertrauen für Meisterschaft holen

Das junge, im Schnitt erst 15 Jahre alte Nachwuchsteam der Lechrain Volleys spielt am Samstag in der Kreisliga ab 13 Uhr in der VFL-Halle in Buchloe (Am Bad 4) zunächst gegen den TSV Unterpfaffenhofen-Germering und anschließend gegen LRV Damen IV. Hier können die Mädels noch einmal wertvolle Spielerfahrung und Selbstvertrauen sammeln, bevor es dann am darauffolgenden Wochenende zur oberbayerischen Meisterschaft nach Planegg fährt.

Diese Meisterschaft steht dieses Wochenende bereits für die U12 an. Diese findet in der Turnhalle des SV Inning in der Schornstraße statt. Spielbeginn ist um 10 Uhr. 24 Mannschaften treten gegeneinander an, um eines der acht Tickets für die Südbayerische Meisterschaft zu ergattern. Zunächst spielen am Samstag alle Teams in Vierergruppen jeder gegen jeden. Die beiden Erstplatzierten spielen im Überkreuzvergleich. Der Gewinner daraus qualifiziert sich automatisch für die Südbayerische, die zwei Wochen später am 25./26. Januar stattfindet. Der Verlierer aus dieser Begegnung hat dann am Sonntag noch die Möglichkeit, sich für die nächste Meisterschaft zu qualifizieren. Trainer Stefan Huber ist guter Dinge. Die Lechrain Volleys treten als Kreismeister West gegen Lohhof, Pfaffenhofen und Planegg-Krailling an und bestreiten gleich das erste Spiel um 10 Uhr.

Die U16 bestreitet am Sonntag, 12. Januar, ihr letztes Spiel in der Bezirksliga, bevor es am 1./2. Februar zur oberbayerischen Meisterschaft nach Mühldorf geht. Für die Lechrain Volleys geht es zunächst gegen Dachau I. Je nach Ergebnis geht es dann weiter um die Plätze 1 bis 4 pder 5 bis acht.