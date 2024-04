Volleyball

Peter Higler beendet nach 40 Jahren seine Volleyball-Karriere

Plus Peter Higler blickt auf eine erfolgreiche Zeit als Volleyballer zurück. Im Landkreis Landsberg sorgt sein Engagement für ganz neuen Schwung in dieser Sportart.

Von Dietrich Limper

Der 11. März 2024 war ein ganz besonderer Tag für Peter Higler, der ihn mit Wehmut, aber auch vielen schönen Erinnerungen erfüllte: Zum letzten Mal stand er als aktiver Spieler für die Lechrain Volleys auf dem Platz. Das Ende einer ereignisreichen Karriere, die in seinem Geburtsort Stuttgart begann und in Landsberg auslief, wo er große Fußstapfen hinterlässt. „Mir hat der Volleyball im Leben so viel gegeben“, resümiert der 57-jährige verheiratete Vater zweier Kinder. "Nun ist es an der Zeit, etwas zurückzugeben und dabei mitzuhelfen, dass noch mehr Menschen durch den Sport etwas für ihr Leben lernen können. In diesen verrückten Zeiten bietet der Mannschaftssport einen Anker und Freunde, die mehr wert sind als die vielen Social-Media-Bekanntschaften.“

Angefangen hat alles mit Fußball, aber daran verlor er bald die Lust. Sein damaliger Sportlehrer an der Schule trainierte allerdings auch eine Volleyballmannschaft und konnte den 14-Jährigen dafür begeistern. Und weil der TSF Ditzingen keine Jugendmannschaft hatte, stieg er direkt bei den Herren. Nach zwei Jahren Training durfte er sein erstes Spiel in der 2. Mannschaft machen. Mit 18 Jahren schaffte er den Sprung in die 1. Mannschaft spielte damals in der Bezirksliga, der heutigen Landesliga.

