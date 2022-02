Volleyball

vor 53 Min.

Volleyballer reisen mit Rückenwind nach Schwabmünchen

Die Volleyballverbände in Bayern und Baden-Württemberg sind sich einig: Die Saison soll trotz vieler coronabedingter Einschränkungen planmäßig fortgesetzt werden.

Plus Die Herren der Lechrain Volleys treten zum Nachbarschaftsderby in Schwabmünchen an. Ein Team des Vereins hat noch kein einziges Spiel absolviert.

Mehrere Teams der Lechrain Volleys sind am Wochenende gefordert. Eine Mannschaft wartet coronabedingt immer noch aufs erste Saisonspiel.

