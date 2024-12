Uttings Voltigierer laden zu Turnier ohne Pferd ein

Zu einem sogenannten Heim-Movie-Turnier luden die Voltigierer des TSV Utting kürzlich ein. Teilnehmer aus ganz Bayern kamen in die gut besuchte Turnhalle in Utting. Bei einem Movie-Turnier turnen die Sportler auf einem mechanischen Holzpferd, das „auf der Stelle galoppiert“. Es dient als Trainingsgerät, bevor die Übungen auf dem lebendigen Pferd geturnt werden.

Die Veranstaltung wurde in verschiedene Bereiche unterteilt: Einzel, Junior, Doppel sowie Triple, und wie üblich wurden Pflicht- und/oder Kürübungen geturnt. Besonders die beiden Teilnehmerinnen des TSV Utting I stachen heraus. Mit ihrer Leistung in der Kategorie Doppel konnten Amelie Hofbauer und Leni Hüttl überzeugen und erhielten mit 8,15 Punkten mit Abstand die beste Wertnote der 24 Teilnehmenden.

Icon Vergrößern Auch die jüngsten Teilnehmerinnen des TSV Utting überzeugten beim Movie-Turnier. Foto: Hofbauer Icon Schließen Schließen Auch die jüngsten Teilnehmerinnen des TSV Utting überzeugten beim Movie-Turnier. Foto: Hofbauer

Auch die kleinsten Voltigierer des TSV Utting hatten eine Menge Spaß und zeigten eine großartige Leistung. Einige der Kinder hatten erst im September mit dem Voltigieren begonnen. Sie hatten in den Sommerferien an der Ferienbetreuung der Voltigier-Abteilung teilgenommen und sich gleich mit dem „Voltigiervirus“ infiziert. Für Amelie Hofbauer aus Windach und Leni Hüttl aus Thaining geht es jetzt ins Wintertraining, in dem sie ihr Programm für die nächste Saison vorbereiten. (AZ)