Warren Bartlett - ein Horror-Fan aus Übersee spielt für den Landsberg X-Press

Er ist 25 Jahre alt, stammt aus Philadelphia und hat Football bereits in einigen Ländern gespielt. Jetzt steht Warren Bartlett Jr. als Strong Safety beim Landsberg X-Press auf dem Feld – und bringt eine spannende Geschichte sowie jede Menge Erfahrung mit. Der US-Amerikaner ist in der Defense eine wichtige Stütze und will mit den X-Press in der Football-Regionalliga für Furore sorgen.

Dietrich Limper Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Landsberg Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Europa Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis