In Wengen und St. Georgen folgt ein Fest aufs andere

In St. Georgen und Wengen wird es in diesem Frühjahr gewiss nicht langweilig: Was beim Veteranenverein, der Burschenschaft und der Feuerwehr bis in den Juni hinein geboten ist.

In St. Georgen und Wengen stehen – je nach Blickwinkel – ziemlich gesellige oder auch etwas anstrengende Wochen bevor. Der Terminkalender bis Anfang Juni weist gleich vier größere Feste des Veteranen- und Soldatenvereins, der Burschenschaft und der Feuerwehr auf. Zum Auftakt gibt es am Sonntag, 28. April, bei den Veteranen ein Jubiläum zu feiern.

Das 155-jährige Bestehen des Vereins ist zwar kein wirklich rundes Jubiläum, aber geplant war ja schon, 2019 eine 150-Jahr-Feier abzuhalten. Doch daraus wurde nichts: Die Fahne war entgegen der eigentlichen Planung bis zum geplanten Festtermin nicht restauriert. Daraufhin wurde das Fest um ein Jahr verschoben, doch dann machten die zwei Jahre anhaltenden Corona-Einschränkungen einen Strich durch die Rechnung. Als diese wieder aufgehoben waren, entschied man sich, 2024 eine 155-Jahr-Feier abzuhalten.

Bevor im vergangenen Jahr die Festvorbereitungen wieder aufgenommen wurden, erschütterte im Juni 2023 der plötzliche Tod des Vorsitzenden Andreas Bernhard bei einem Vereinsausflug in Oberschwaben den Verein. Der Verein wird inzwischen von Bernhards Sohn Thomas geleitet. Ganz pragmatisch sei er zu dem Amt gekommen, erzählt er: Die Vereinsunterlagen seien ohnehin schon im Elternhaus gelegen, und ihm selbst sei es auch wichtig, dass der Verein, der 1869 gegründet wurde, weiterbesteht.

Die jüngere Fahne beim Veteranen- und Soldatenverein ist auch schon 131 Jahre alt

Der Festtag der Veteranen am 28. April, zu dem sämtliche Fahnenabordnungen der Dießener Vereine eingeladen sind, beginnt um 10 Uhr mit einem Gottesdienst in St. Georgen, bei dem auch das Patrozinium gefeiert wird. In diesem Rahmen wird auch die 2019/20 restaurierte Fahne gesegnet. Dabei handelt es sich um die jüngere der beiden Vereinsfahnen, die freilich auch schon 131 Jahre alt ist und 1893 gefertigt wurde. Die Gründungsfahne von 1869 wurde zuletzt 2007 instandgesetzt und hängt in einem Fahnenschrank im Rathaus-Foyer. Sie kommt nur noch bei ganz besonderen Anlässen zum Einsatz – zum Beispiel auch beim Jubiläumsfest.

Die am 20. Mai 1893 gesegnete Fahne des Veteranen- und Soldatenvereins St. Georgen-Wengen wurde restauriert und wird nun neu gesegnet. Foto: Jettenberger

Nach dem Festgottesdienst zieht die Festgesellschaft zum Traidtcasten, wo zu Mittag gegessen wird und wo es nachmittags Kaffee und Kuchen gibt. Auf dem Weg dorthin wird zu Ehren der Gefallenen, Vermissten und Verstorbenen an der Kreuzkapelle ein Kranz niedergelegt.

Die Wengener Burschenschaft möchte mal wieder eine größere Veranstaltung aufziehen

Nach dem Veteranen- und Soldatenverein tritt die Wengener Burschenschaft in Aktion. Am 1. Mai wird auf dem Wengener Dorfplatz wieder ein Maibaum aufgestellt und am Pfingstsamstag, 18. Mai, folgt in einer landwirtschaftlichen Halle auf dem Stocketfeld ein Stadlfest, von dem seit einigen Tagen im halben Landkreis Landsberg bauzaungroße Schilder künden.

Nachdem der Wengener Dorfmarkt, der viele Jahre Tausende Besucher angezogen hatte, nach 2011 nicht mehr stattfand, hatte man schon länger mal wieder eine größere Veranstaltung aufziehen wollen. Aber irgendwie hat es nie so recht geklappt, erzählt Thomas Bernhard, der früher auch Vorsitzender der Burschenschaft war. Jetzt habe es sich ergeben, dass eine Halle bis zur nächsten Heuernte genutzt werden kann. Und so wird von Pfingstsamstag um 20 bis Pfingstonntag um 3 Uhr mit "The greatest Hits of all Time" gefeiert, wie die Veranstaltung nicht ganz unbescheiden angekündigt wird.

Die St. Georgener Feuerwehr setzt bei ihrem Fest auf ein in Dießen bewährtes Konzept

Drei Wochen später legt die Feuerwehr St. Georgen noch eine Schippe drauf: Sie feiert vom 7. bis 9. Juni ihr 150-jähriges Bestehen. Bereits am 25. Mai wird es im Traidtcasten den eigentlichen internen Festabend mit geladenen Gästen im Traidtcasten geben, kündigt Vorsitzender Hubert Schneider an. Zwei Wochen später soll dann ein Fest für die ganze Gemeinde folgen.

An die legendären Miss Dießen-Wahlen beim Seefest will die Feuerwehr St. Georgen bei ihrem Jubiläumsfest im Juni anknüpfen. Das Foto wurde bei der bislang letzten Misswahl 2014 aufgenommen und zeigt die damaligen Erstplatzierten mit Moderator Robert "Mandy" Lotter. Foto: Julian Leitenstorfer (Archiv)

Mitten in St. Georgen, zwischen Feuerwehrhaus und Maibaum, wird ein Zelt aufgestellt und mit bewährten Elementen der Dießener Festkultur werden sicher viele Besucher den Weg dorthin finden: Denn am Freitag, 7. Juni, leben langjährige Misswahl-Traditionen auf. Der letzte dieser legendären Schönheitswettbewerbe liegt schon zehn Jahre zurück, und weil sich die Zeiten ändern, soll das in St. Georgen auch etwas anders ablaufen als einst beim Dießener Seefest: Am Ende des Abends soll nicht nur feststehen, wer die schönste Frau, sondern auch wer der schönste Mann in Dießen ist. Es werde dabei aber nicht nur um das äußere Erscheinungsbild gehen, die Bewerberinnen und Bewerber sollten auch Geist und Witz zeigen, versichert Hubert Schneider. Dazu spielt die Dießener Band "Daddy Cool".

Beim Feuerwehrfest in St. Georgen sind alle Veranstaltungen ohne Eintritt

Am Samstag geht es ab 14 Uhr mit einer Fahrzeug- und Geräteschau weiter, am Abend spielt die Trachtenkapelle Wessobrunn – und da wissen auch alle, was geboten ist. Am Sonntag folgt das klassische Programm eines Vereinsjubiläums mit Gottesdienst am Vormittag, Mittagessen und einem Festumzug am Nachmittag.

Es soll ein Fest für alle in Dießen und St. Georgen werden, sagt Hubert Schneider. Darum gehe es der Feuerwehr weniger um einen großen finanziellen Gewinn. Deshalb werde auch keine Eintrittspreise und geben, Festschriften und Festabzeichen werden gegen Spenden abgegeben.