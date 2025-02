Früherer Pfarrer von Eching und Greifenberg ist gestorben

Unerwartet, aber gut vorbereitet entschlief Pater Winfried Mayr am Abend des 3. Februar in St. Ottilien. Pater Winfried stand im 82. Lebensjahr und im 62. Jahr seiner Klosterprofess. Er wurde am 26. Mai 1943 in Illertissen als Sohn des Lehrerehepaars Ludwig Mayr und Gabriele (geborene Zech) geboren. Den Eltern war einige Jahre vorher bereits ein Mädchen geschenkt worden. Sein Vater fiel in den letzten Kriegstagen. Die Mutter begann daraufhin erneut ihre Berufstätigkeit als Lehrerin, um für den Unterhalt ihrer zwei Kinder zu sorgen, die in Pfaffenhausen bei Mindelheim aufwuchsen.

Nach dem Besuch der Grundschule wechselte der Junge auf das Gymnasium in St. Ottilien, das er 1962 mit dem Abitur abschloss. Kurz darauf trat er in die Erzabtei ein. Die zeitliche Profess erfolgte am 23. September 1963, woran sich das Philosophiestudium an der Ordenshochschule St. Ottilien anschloss. Die feierliche Profess fand am 25. September 1966 statt. Sein Theologiestudium schloss er 1968 ab, am 1. September 1968 wurde er zum Priester geweiht.

Bis 1994 wirkte Pater Winfried auf dem Jakobsberg

Sein beruflicher Ersteinsatz führte Pater Winfried ab August 1970 zunächst in das benediktinische Gregorius-Kolleg in Laupheim, wo er bis zu dessen Schließung als Erzieher und Religionslehrer wirken sollte. Anschließend wurde er auf das Priorat Jakobsberg bei Bingen versetzt. Dort war er als Religionslehrer und geistlicher Leiter für den katholischen Schülerverband (KSJ) tätig. Ab 1980 wurde er Pfarrer in Ockenheim und ab 1990 auch in Ober-Hilbersheim. 1994 trat Pater Winfried seine Stelle als Pilgerseelsorger im Benediktinerpriorat Tabgha (Israel) an.

1997 kehrte er nach St. Ottilien zurück und trat eine Pfarrstelle in Greifenberg, Beuern und Eching an, wo er bis August 2015 im Einsatz war. Danach wechselte Pater Winfried in die Bibliothek und übernahm weiterhin zahlreiche Aushilfen, bis ihn eine schleichende Parkinson-Erkrankung zunehmend ans Haus band und in den letzten Jahren pflegebedürftig werden ließ.

Am orthodoxen Christentum und an der Geschichte hatte Pater Winfried viel Interesse

Pater Winfried besaß eine besondere Liebe zum orthodoxen Christentum. Er organisierte große Pilger- und Studienfahrten, die ihn nach Osteuropa und ins Heilige Land führten. Seine geistigen Interessen galten jedoch vor allem der Geschichtswissenschaft, besonders der Orts- und Regionalgeschichte. In diesem Bereich verfasste er zahlreiche Publikationen und Artikel. Vielen Menschen wird Pater Winfried in guter Erinnerung als reifer Mensch und Seelsorger bleiben, der mit geistiger Weite und besonnener Klugheit gesegnet war. Im täglichen Umgang zeigte er sich ruhig und durchaus auch etwas nüchtern, dabei aber wohlwollend und gütig gegenüber den Mitmenschen, würdigt das Kloster den Verstorbenen in einem Nachruf. (AZ)