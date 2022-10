Wo das Schülerblasorchester St. Ottilien in New York überall aufspielt

Plus Alle vier Jahre reist das Schülerblasorchester St. Ottilien nach New York. Die Steuben-Parade bleibt dabei nicht der einzige Auftritt.

Ekstatisch kreischende Teenies, gerührte Polizisten, salbungsvolle Lobesworte des Erzbischofs und ein cooler Metro-Schaffner – bei der diesjährigen Konzertreise des Schülerblasorchesters St. Ottilien (SBO) nach New York war alles dabei. Nach Rückkehr meinen die 75 Musiker – wie schon vor vier Jahren – auch diesmal, dass die Reise nicht mehr steigerungsfähig ist.