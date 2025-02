Konzert zwischen Melancholie und Avantgarde

Blickt man in die Archive, dann findet man Bobo Stenson in Deutschland akustisch zugänglich erstmals im Jahr 1965. Der aus Vasteras, Schweden, stammende Pianist gehörte damals, gemeinsam mit dem indonesischen Bassisten Vicktor Kaihatsu und dem holländischen Schlagzeuger Pierre Courbouis, zum Gunter Hampel Quartett. Die Band ging damals, nach einer dreiwöchigen Tour, ins Grunewald Studio in Berlin und begleitete eine der wohl bis heute großartigsten deutschen Jazzsängerinnen: Inge Brandenburg. Das Album „It‘s Alright With Me“ gehört heute zu den historischen Aufnahmen und gilt auf dem Vinylmarkt als Rarität.

Sechs Jahrzehnte später sitzt Bobo Stenson in Landsberger Stadttheater am Flügel. Doch sein Spiel hat sich verändert, ist freier geworden, in seiner herausfordernden Brüchigkeit individueller, er klingt aber auch in einer zupackenden Bestimmtheit stärker nach musikalischem Abenteuer. Ein Hybrid zwischen Melancholie und Avantgarde, dessen folkloristische Bezüge in einer modernen Musizierhaltung münden, dessen dramaturgisch stringente Strukturen sich in freiem Spiel wieder auflösen. Trotzdem ein lyrisches Pulsieren allenthalben.

Konzert mit zeitlos jazzigem Glanz

Die Bühne teilte sich der mittlerweile 80-Jährige mit seinen beiden Landsleuten Anders Jormin (Bass) und Jon Fält (Schlagzeug). Ein eingespieltes Trio, das seit zwanzig Jahren gemeinsam unterwegs ist und dabei zeitlos jazzigen Glanz verbreitet.

Woher er seine Inspirationen nimmt? In Landsberg geisterten, ausgehend von seinem letzten Album „Sphere“ Namen durch den Raum, die viel mit seiner Musik verbinden: Charles Ives, die amerikanische Schlüsselfigur der Neuen Musik, der Klangschamane Don Cherry, der katalanische Romantiker Frederic Mompou oder der sich politisch positionierende kubanische Liedermacher Silvio Rodriguez. Natürlich spürt man auch die Gegenwart von Bach und Coleman – aber letztendlich bleibt Stenson immer Stenson, ein aufrichtiger Fundamentalist und Visionär der nordischen Spielweise. Ein eben verlässlich inspirierender Begleiter, (sparsamer) Solist und Improvisator.

Und dann wäre da Anders Jormin, als Bassist ebenfalls wie Stenson seit Jahrzehnten bei ECM. Im wahrsten Sinne des Wortes ein Fels in der Brandung – sowohl akustisch als auch optisch. Seine hochtönende Ornamentik, seine tieftönenden Rhythmusfiguren erden jede Form von Musik, lassen jedoch auch Raum für spontane Bemerkungen, für einen eleganten Austausch, für dynamische Kommunikation. Ein Maßstab setzender Instrumentalist mit Formsinn und Esprit.

Und natürlich Jon Fält, ein Schlagwerker mit Spielwitz. Mal klingt sein Drumset wie massiver Steinschlag, dann wieder wie eine gut geölte Swingmaschine, die Beats explodieren an anderer Stelle förmlich und im nächsten Moment steckt er kopfüber in seiner Perkussions-Installation. Ein rhythmischer Springteufel und Sprengmeister. Mit ihm wird ein Auftritt wohl nie zur Routine.

Alle drei verhalten sich generationsübergreifend respektvoll und beeindruckend heiter wie freundlich zueinander (in momentanen Zeiten eine Auffälligkeit an sich) und sie scheinen vor allem enormen Spaß an ihrer Arbeit zu haben - trotz aller Reisestrapazen und diesem komplexen Repertoire. Zwei Zugaben sind Pflicht.