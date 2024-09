17.000 Zuschauerinnen und Zuschauer beim Filmfest in Starnberg

Das 18. Fünf Seen Filmfestival war ein großer Erfolg: Rund 17.000 Zuschauerinnen und Zuschauer besuchten die Kino- und Open Air-Vorstellungen in Starnberg, Gauting, Seefeld und Weßling. Zum verregneten Open Air (26. Juli bis 18. August) waren 2000 Besucher weniger gekommen als im Vorjahr, zum Kino-Festival vom 3. bis 12. September hingegen 1000 mehr als im Vorjahr. Festivalleiter Matthias Helwig: „Es begeistert mich, dass wir mit unserem anspruchsvollen Festivalprogramm nochmals deutlich mehr Zuschauerinnen und Zuschauer erreicht haben als im Vorjahr. Dieser große Zuspruch zu dem Festival und seinen Arthouse-Filmen ist bemerkenswert. Und die Veranstaltungen mit unseren Ehrengästen hatten eine besondere Strahlkraft.“

Für die Eröffnung mit Andreas Dresen und die Verleihung des Hannelore-Elsner-Preises an Corinna Harfouch war die Starnberger Schlossberghalle mit ihren knapp 500 Plätzen schlichtweg zu klein, derart hoch war die Nachfrage. Und das zurecht: Die Filmgespräche mit ihnen seien echte Highlights gewesen. „Das Gleiche gilt für die Q&As mit Hans Steinbichler, Martin Gschlacht und weiteren Filmschaffenden aus aller Welt, die uns hervorragende, teilweise herausragende Filme präsentiert haben. Viele Besucherinnen und Besucher haben uns ihre Anerkennung für das Festival ausgesprochen, und wir wollen versuchen, gemeinsam mit Förderern, Sponsoren und Partnern einen Weg zu finden, damit es eine stabile Zukunft haben kann. Eine Zukunft auf dem Niveau, das wir in 18 Jahren aufgebaut haben und unseren Gästen gern weiterhin bieten würden“, so Helwig. (AZ)