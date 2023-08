Paula Beer: Meine Rollen haben mir immer Spaß gemacht

Plus Die 28-Jährige Paula Beer ist die Gewinnerin des Hannelore-Elsner-Filmpreises beim Fünf-Seen-Filmfestival in Starnberg. Sie überzeugt mit großer Wandelbarkeit.

Hannelore Elsner war eine sehr charismatische Frau und Schauspielerin, bei der Wort Bühnenpräsenz keine leere Worthülse war, sondern sie verkörperte genau das. Wer einen Preis in ihrem Namen erhält, darf sich deshalb sehr freuen. Und es zeichnet die junge Schauspielerin Paula Beer umso mehr aus, dass sie sich gleich nach der ersten großen Freude selbst fragt, "wirklich ich", und diese Ehrung nicht als selbstverständlich nimmt.

Laudatio von Regisseur Christian Petzold via Video.

Das zeigt deutlich, wie natürlich und bescheiden sie ist, und dass sie diesen Preis, wie bereits vor ihr Barbara Auer, Nina Hoss, Birgit Minichmayer und Sandra Hüller sehr verdient. Die 28-Jährige führt auf der Bühne der Starnberger Schlossberghalle ein sehr lebendiges Gespräch mit Moderatorin Christina Wolf und zeigt auch hier die ihr von Laudator und Regisseur Christian Petzold attestierte Präzision und Genauigkeit, die mit einer Liebe zur Sprache verbunden ist.