Gelungener Saisonauftakt

Nach den ersten Trainingseinheiten durften sich die Spielerinnen des FC Frauenwies beim international besetzen Turnier des FC Kennelbach in Österreich beweisen. Die Vorrundengruppe - gegen ausschließlich österreichische Mannschaften - konnte auf Platz eins abgeschlossen werden. Im Halbfinale wartete mit dem FC Au-Berneck 05 ein Team aus der Schweiz, welches in einem tollen Fußballspiel mit 3:0 besiegt wurde. Das Finale gegen die SG Hochmontafon war an Spannung kaum zu überbieten. Trotz einiger Chancen auf beiden Seiten, musste das Spiel im Neun-Meter-Schießen entschieden werden. Hier konnte die Torhüterin des FC Frauenwies nicht überwunden werden, während das bayerische Team ihre Neun-Meter-Schüsse souverän verwandelte - was zugleich den Turniersieg bedeutete.

Kurz darauf wurde der Aquila Cup in Türkenfeld ausgespielt. Das Turnier fand im Ligasystem mit sechs Mannschaften statt. Mit beherztem Einsatz, großem Kampfgeist und dazu auch spielerisch überzeugend, wurde auch dieses Turnier gewonnen. Vier Siege und eine Niederlage mit nur zwei Gegentoren im ganzen Turnierverlauf sprechen für sich. Die Mädchen, die ohne feste Torhüterin auskommen mussten, weshalb in jedem Spiel eine Feldspielerin aushalf, haben sich in kurzer Zeit zu einer echten Einheit entwickelt und sich als Team auf dem Platz etabliert. Nun stehen noch drei Freundschaftsspiele bis zu den Sommerferien auf dem Großfeld an, die vor allem zum weiteren Lernen beitragen werden. Hier steht Erfahrungen sammeln im Vordergrund.

Fußballbegeisterte zwischen 13 und 15 Jahren können sich gerne bei Armin Herz (arminherz@gmx.de) oder Thomas Ramminger (0163/8782041, thomas.ramminger@web.de) melden, oder einfach beim Training vorbeischauen, dienstags und donnerstags von 18 Uhr bis 19.30 Uhr auf der Anlage des FC Stoffen.

