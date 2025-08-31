Icon Menü
Streit über falsche Müllentsorgung in Leeder endet mit einem Faustschlag

Leeder

Streit über falsche Müllentsorgung endet mit einem Faustschlag

Eine Frau entsorgt in Leeder eine Bananenschale in einem Hundekotmülleimer. Daraufhin wird sie von einem noch unbekannten Mann attackiert.
    |
    |
    |
    In Leeder hat eine Frau eine Bananenschale in einem Hundekotmülleimer entsorgt. Ein noch unbekannter Mann störte sich daran.
    In Leeder hat eine Frau eine Bananenschale in einem Hundekotmülleimer entsorgt. Ein noch unbekannter Mann störte sich daran. Foto: Alexander Kaya (Symbolfoto)

    Am Samstagnachmittag ist es in Leeder gegen 14.35 Uhr zu einem Streit zwischen einem bislang unbekannten Mann und einem Paar gekommen. Der Mann störte sich nach Polizeiangaben offensichtlich daran, dass eine 62-Jährige eine Bananenschale in einem Plastikmüllbeutel in einem Hundekotmülleimer entsorgt hatte.

    Daraufhin schlug der Unbekannte die Frau erst mit der Faust und dann mit einer Hundeleine. Außerdem wurden die Frau und ihr Mann von ihm beleidigt, so die Polizei. Die 62-Jährige zog sich durch den Angriff leichte Verletzungen zu. Die Polizei Landsberg nimmt Hinweise zu dem Vorfall entgegen. (AZ)

