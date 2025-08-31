Streit über falsche Müllentsorgung endet mit einem Faustschlag

Am Samstagnachmittag ist es in Leeder gegen 14.35 Uhr zu einem Streit zwischen einem bislang unbekannten Mann und einem Paar gekommen. Der Mann störte sich nach Polizeiangaben offensichtlich daran, dass eine 62-Jährige eine Bananenschale in einem Plastikmüllbeutel in einem Hundekotmülleimer entsorgt hatte.

Daraufhin schlug der Unbekannte die Frau erst mit der Faust und dann mit einer Hundeleine. Außerdem wurden die Frau und ihr Mann von ihm beleidigt, so die Polizei. Die 62-Jährige zog sich durch den Angriff leichte Verletzungen zu. Die Polizei Landsberg nimmt Hinweise zu dem Vorfall entgegen. (AZ)