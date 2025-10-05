Streit unter Hundebesitzern in Eresing: Polizei rückt wegen Pfefferspray-Einsatz aus

Am Samstag ist in Eresing ein Streit unter zwei Hundebesitzern so weit eskaliert, dass die Polizei gerufen wurde. Wie die Inspektion in Dießen berichtet, war ein 55-jähriger Mann mit seinem Hund unterwegs, als er vom nicht angeleinten Hund einer 48-jährigen Frau angebellt wurde. Dies erzürnte ihn derart, dass er mit einem reizbaren Stoff, vermutlich Tierabwehrspray (Pfefferspray), in Richtung des bellenden Hundes sprühte sowie versuchte, diesen zu treten. Die 48-jährige Hundehalterin wurde ebenso von der Spray-Wolke erfasst und von dem 55-Jährigen auch beleidigt, so die Polizei weiter. (AZ)

