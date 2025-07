Der ADAC zeigt in Penzing seine Vielfalt

Zu einem Tag der offenen Tür lud der ADAC in das Testzentrum Mobilität im ehemaligen Fliegerhorst in Penzing. Vor der früheren Flugzeughalle 4 wurde an 28 Ständen die ganze Bandbreite des Angebots gezeigt.

Schon am Vormittag strömten viele Besucherinnen und Besucher nach Penzing. Bereits am Eingang des Flugfelds dominierte die Farbe Gelb. Von historischen bis modernen Fahrzeugen war alles vertreten. Man konnte sich über Balkonkraftwerke, Camping, Rennboliden, Kindersitze und vieles mehr informieren. Silke Klein berichtete den Zuhörenden, dass in Deutschland nur 50 Prozent der Kinder optimal im Auto gesichert sind. Klein hält Vorträge in Kliniken, Kindergärten und dort, wo es um Sicherheit von Kindern im Auto geht. „Zuerst wird das Kind im Auto bestens gesichert und dann wird erst losgefahren.“ Im ADAC Testzentrum in Landsberger werden immer wieder Kindersitze auf ihre Sicherheit getestet.

Beim Tag der offenen Tür im ADAC Technikzentrum Penzing war auch ein Überschlagsimulator zu sehen. Foto: Alwin Reiter

Ein Blickfang war das Polizeiauto in einem Tuning-Outfit mit Original-Lackierung. Eine Werbeaktion für sicheres und legales Tuning. Auf großes Interesse stieß beim Tag der offenen Tür das Thema autonomes Fahren. Beim Projekt der Technischen Universität München (TUM) konnten die Fahrgäste eine abgesteckte Route Richtung Rollfeld mitfahren. Wie vor Ort zu erfahren war, stehe noch das „Feintuning“ an, um die Sicherheit zu erhöhen – 99 Prozent seien ausgereift und könnten im realen Autoverkehr eingesetzt werden, aber es fehlt noch das eine Prozent.

Beim Tag der offenen Tür in Penzing sind auch historische Fahrzeuge zu sehen

In Penzing gab es aber auch historische Fahrzeuge in Gelb zu sehen. Unter anderem einen VW-Bus T1 aus dem Jahr 1962 und einen VW-Käfer, der Anfang der 1960er-Jahre im Einsatz war. Genauso wie der Sattel-Lastwagen aus dem Jahre 1962, der als rollende Geschäftsstelle unterwegs war. Dort konnten die Besucherinnen und Besucher Maut-Pickerl, Fahrtinformationen und vieles mehr erwerben. Im hinteren Teil des Fahrzeugs befindet sich eine bequeme Sitzecke und in der Mitte steht Theke. Dort wurden die Kundinnen und Kunden beraten. Ein Rennbolide in Gelb zog vor allem die Jugend an. Ein etwas älterer Herr zwängte sich auch hinein und kam fast nicht mehr heraus. „Da braucht man ja einen Schuhlöffel“, meinte er.

Beim Tag der offenen Tür im ADAC Technikzentrum Penzing gab es auch Informationen rund um das Thema Camping. Foto: Alwin Reiter

Vorführungen gab es unter anderem auch von der Penzinger Feuerwehr, die mit den Kolleginnen und Kollegen aus Schwifting, Igling und Prittriching zeigten, wie Personen aus einem verunfallten Fahrzeug befreit werden. Beim Tag der offenen Tür wurde auch an die Kinder gedacht. Sie durften in einer Hüpfburg toben, kleine Rundfahrt mit einem Bobbycar wagen und dabei zeigen, was sie bei der Verkehrserziehung gelernt haben. Für Ablenkung sorgte zudem ein Zauberer. Musikalisch wurde der Tag von der ADAC-Band „Yellow Tones“ umrahmt.