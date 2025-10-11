Lechraingemeinden feiern Erhalt und Sanierung des Klärwerks

Die gemeinsame Kläranlage der Gemeinden Apfeldorf und Kinsau ist nun technisch wieder auf dem neuesten Stand. Die sanierte Anlage sowie den Erweiterungsbau, der ebenso erst kürzlich entstanden ist, können die Bürger und Bürgerinnen aus den beiden Orten nun bei einem Tag der offenen Tür besichtigen.

Der Tag der offenen Tür am Sonntag, 12. Oktober, beginnt um 14 Uhr und dauert bis circa 16 Uhr. Es ist das erste Mal, dass Teile der Kläranlage für die Öffentlichkeit zur Besichtigung offen stehen.

Die Sanierung der Kläranlage war dringend notwendig

Die Anlage wurde jetzt technisch erneuert. „Nach 25 Jahren war die Anlage dringend sanierungsbedürftig“, erklärte Kinsaus Bürgermeister Marco Dollinger. „Die Prozessoren, die bislang im Einsatz waren, hatte es sonst nur noch im Museum gegeben“, betonte der Bürgermeister. Zudem sei die Sensorik erneuert worden, wie Dollinger weiter ausführte.

Die Arbeiten an der Kläranlage seien wie eine „Operation am offenen Herzen“ gewesen, zog er einen Vergleich. Das Herzstück sei nun erneuert worden. „Unsere beiden Klärwärter Max Egger und Alexander Paul haben die Sanierungsarbeiten mit begleitet“, erläuterte Dollinger.

Am Eingang zur Kläranlage ist außerdem ein großer Erweiterungsbau entstanden, der am „Tag der offenen Tür“ ebenso besichtigt werden kann.

Apfeldorf und Kinsau haben sich für den Erhalt der Kläranlage entschieden

Vor den Sanierungsarbeiten waren die Gemeinden Kinsau und Apfeldorf vor der Entscheidung gestanden, ob sie die gemeinsame Kläranlage erneuern und weiter betreiben sollen, oder ob die beiden Lechraingemeinden stattdessen an eine andere Kläranlage wie Landsberg angeschlossen werden sollten. Die Gemeinden haben sich für einen Weiterbetrieb entschieden – vor allem auch deswegen, weil der Anschluss an eine andere Kläranlage wesentlich teurer gekommen wäre als die Sanierung der alten Anlage.

Ab 14.30 Uhr werden die Besucher und Besucherinnen am Sonntag beim „Tag der offenen Tür“ auch mit Kaffee und Kuchen versorgt.