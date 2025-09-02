Icon Menü
Thaining: Bau des Radwegs zwischen Thaining und Obermühlhausen verzögert sich

Thaining

Bau des Radwegs zwischen Thaining und Obermühlhausen verzögert sich

Der Gemeinderat Thaining bespricht den Ausbau des Radwegenetzes und die Verwendung einer Spende der Sparkassenstiftung.
    Ein neuer Radweg zwischen Thaining und Obermühlhausen soll 2027 gebaut werden.
    Ein neuer Radweg zwischen Thaining und Obermühlhausen soll 2027 gebaut werden. Foto: Alexander Kaya (Symbolbild)

    Eigentlich sollte der Radweg von Thaining in Richtung Obermühlhausen kommendes Jahr gebaut werden. Wegen der hinzukommenden Landschaftsplanung verzögert sich der Baustart nun um etwa ein Jahr auf 2027, wie in der jüngsten Gemeinderatssitzung bekannt gegeben wurde. Die 600 Meter lange Strecke verläuft von Thaining über Ziegelstadel nach Obermühlhausen. Die Bauausführung erfolgt in Zusammenarbeit zwischen der Gemeinde und dem Landkreis Landsberg.

    Außerdem entschied der Gemeinderat, was mit der Spende der Sparkassenstiftung in Höhe von 1100 Euro geschehen soll. Das Geld wird in den öffentlichen Garten beim alten Pfarrhaus, in dem sich inzwischen Praxisräume befinden, investiert. Laut Bürgermeister Leonhard Stork werden mit dem Geld Ruhebänke und ein Springbrunnen gekauft. (AZ)

